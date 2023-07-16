Yolcu Otobüsü ile Cipin Çarpıştığı Kazada Hasta Hostes Yaralandı

Bursa'da meydana gelen bir kaza sonucunda yolcu otobüsü ile cip çarpıştı ve otobüsün hostesi yaralandı. Yolcular ve otobüs şoförü, yaralı hostesin tedavi sürecini beklemek zorunda kaldılar.

BURSA'da, şehirlerarası yolcu otobüsü ile cipin çarpıştığı kazada yolcu otobüsünün hostesi yaralandı. Yolcular ve otobüs şoförü yaralanan hostesi yaklaşık 6 saat beklediler.

Kaza, 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan Hatay'a yolcu taşıyan Mehmet Nuri Çelik (53) yönetimindeki 64 LD 895 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Berkan Abdil Elmacı'nın kullandığı 2-CRB-010 yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Kaza esnasında, yolcu otobüsünde servis yapan hostes Hatice Elmacıoğlu (25), kafasını otobüsün ön camına çarparak yaralandı. Yolcuların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hostes ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

6 SAAT BEKLEDİLER

Hatay'daki depremde kendisini ve ailesini enkazdan kurtaran şoför Mehmet Nuri Çelik, yaralı hostesin durumunu öğrenmek ve yardımcı olmak için, maddi hasarlı otobüs ve içindeki yolcularla beraber İnegöl Devlet Hastanesine geldi. Otobüsteki 20 yolcunun da rızasını alarak hastaneye gelen şoför, yaralıyla ilgilenip taburcu olana kadar başından ayrılmadı. Yaklaşık 6 saat sonra taburcu olan hostese dinlenmesi için otobüsün arka koltuğunda yer verildi.

HOSTESİMİZİ BIRAKMAYIZ, BİZ YA HEP YA HİÇİZ

Olayı anlatan otobüs şoförü Mehmet Nuri Çelik(53), İnegöl'den Afyonkarahisar istikametine doğru giderken otobanda Belçika plakalı olan bir araç beni sollayarak 5 metre mesafede önüme kırdı. Tesise girmek istedi ve hızım 70 olmasına rağmen kaza yaptık. Ne yazık ki hostes hanım servis yaparken ön cama sırtıyla birlikte kafasını vurarak, camı çatlattı. Yaptığımız ilk şey ambulans çağırarak hostes hanımı tedavi ettirmek oldu. Ardından kazayla ilgilendik. Karşı taraf itiraz etti ancak kamera kayıtlarında her şey ortaya çıkacaktır. Bunları söylememin nedeni bizden sonrakilere ibret olmasıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepimize geçmiş olsun diyorum. Hostesimizi bırakmayız, biz ya hep ya hiçiz. Yolcuların hepsine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte saatlerdir bekliyorlar. Bende bir depremzedeyim. Ailemi son anda da olsa kurtarabildim. Gözümde nice canlar kül oldu. Şuan nerde gömülü oldukları bile belli değil. Toplu mezar olarak gömüldüler. Kim kimin cenazesi hangi mezarlıkta bilmiyor. Yazıktır, günahtır. O insanlara benim yüreğim sızlıyor. dedi.

Öte yandan, yaklaşık 6 saatlik beklemenin ardından otobüs, içindeki 20 yolcusuyla beraber saat 23.00 sıralarında tekrardan Hatay'a doğru yola çıktı. (DHA)