YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarına öğrenim ücretleri konusunda uyarı yazısı gönderdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin kriterlerinin başında öğrenim ücretlerinin geldiği belirtilerek, "Bilindiği üzere devlet üniversitelerinde 2011-2012 Akademik Yılı'ndan beri birinci öğretimdeki öğrencilerden katkı payı alınmıyor. Yine bilindiği gibi vakıf yükseköğretim kurumları kazanç amacına yönelik kurulamaz. Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir" denildi.

Bu kapsamda, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına yazı gönderildi. Yazıda, Kurul'un 10 Temmuz 2024 tarihli toplantısında vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirlerken dikkate alacakları kuralların belirlendiği aktarıldı. Buna göre; belirlenen kurallar şu şekilde:

"Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi. Ücretlerin tercih veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi. İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş öğrenim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması. Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları. İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı."