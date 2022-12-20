Üye Girişi
Haberi Paylaş

YILIN OLAYLARI 2022

Güncel Haberler

TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDITesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'un fotoğrafı Twitter genel merkezi Elon Musk'ın lavabo ile Twitter binasına gelişi Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açılan...

TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'un fotoğrafı

Twitter genel merkezi

Elon Musk'ın lavabo ile Twitter binasına gelişi

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açılan twitter hesabı

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ŞENOL GÜNEŞ GETİRİLDİ

Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri

Yeni teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları

Futbolcuların çalışması

Teknik direktör Şenol Güneş'in detayları

Antrenman çalışmaları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG'UN İLK ARACININ TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDEKİ BANTTAN İNDİRME TÖRENİNE KATILDI

Togg'un özelliklerinin anlatıldığı tanıtı filmi

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TOGG ile Gemlik Kampüsüne gelişi

Togg fabrikasının dron ile görüntülenmesi

Togg Gemlik Kampüsü

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni

Fuaye alanı

Sergilenen araçlar

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Açılışa özel hazırlanan koro eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretimi yapılan "Anadolu Kırmızısı" Togg'u banttan indirerek kullanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Dua edilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'un seri üretim bandında incelemelerde bulunması

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Togg'un test sürüşünü yapmaları

Gemlik Kampüsü önünde açılış törenine katılanlarla birlikte "Yaşaşın Cumhuriyet" pozu verilmesi TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI (28 EKİM)

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ŞENOL GÜNEŞ GETİRİLDİ (28 EKİM)

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG'UN İLK ARACININ TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDEKİ BANTTAN İNDİRME TÖRENİNE KATILDI (29 EKİM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobili Togg'un ilk aracının Togg Gemlik Kampüsü'ndeki banttan indirme törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz."dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Elon Musk Twitter Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title