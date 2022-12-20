YILIN OLAYLARI 2022 Güncel Haberler TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDITesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'un fotoğrafı Twitter genel merkezi Elon Musk'ın lavabo ile Twitter binasına gelişi Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açılan... TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'un fotoğrafı Twitter genel merkezi Elon Musk'ın lavabo ile Twitter binasına gelişi Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açılan twitter hesabı BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ŞENOL GÜNEŞ GETİRİLDİ Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri Yeni teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları Futbolcuların çalışması Teknik direktör Şenol Güneş'in detayları Antrenman çalışmaları CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG'UN İLK ARACININ TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDEKİ BANTTAN İNDİRME TÖRENİNE KATILDI Togg'un özelliklerinin anlatıldığı tanıtı filmi Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TOGG ile Gemlik Kampüsüne gelişi Togg fabrikasının dron ile görüntülenmesi Togg Gemlik Kampüsü Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni Fuaye alanı Sergilenen araçlar Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Açılışa özel hazırlanan koro eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretimi yapılan "Anadolu Kırmızısı" Togg'u banttan indirerek kullanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'un seri üretim bandında incelemelerde bulunması Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı bilgilendirmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Togg'un test sürüşünü yapmaları Gemlik Kampüsü önünde açılış törenine katılanlarla birlikte "Yaşaşın Cumhuriyet" pozu verilmesi TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI (28 EKİM) Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi. BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ŞENOL GÜNEŞ GETİRİLDİ (28 EKİM) Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG'UN İLK ARACININ TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDEKİ BANTTAN İNDİRME TÖRENİNE KATILDI (29 EKİM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobili Togg'un ilk aracının Togg Gemlik Kampüsü'ndeki banttan indirme törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz."dedi. Kaynak: AA / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Elon Musk Twitter Güncel Haberler

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