YILIN OLAYLARI 2022
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TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDITesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'un fotoğrafı Twitter genel merkezi Elon Musk'ın lavabo ile Twitter binasına gelişi Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açılan...
TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'un fotoğrafı
Twitter genel merkezi
Elon Musk'ın lavabo ile Twitter binasına gelişi
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açılan twitter hesabı
BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ŞENOL GÜNEŞ GETİRİLDİ
Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri
Yeni teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları
Futbolcuların çalışması
Teknik direktör Şenol Güneş'in detayları
Antrenman çalışmaları
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG'UN İLK ARACININ TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDEKİ BANTTAN İNDİRME TÖRENİNE KATILDI
Togg'un özelliklerinin anlatıldığı tanıtı filmi
Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TOGG ile Gemlik Kampüsüne gelişi
Togg fabrikasının dron ile görüntülenmesi
Togg Gemlik Kampüsü
Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni
Fuaye alanı
Sergilenen araçlar
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Açılışa özel hazırlanan koro eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretimi yapılan "Anadolu Kırmızısı" Togg'u banttan indirerek kullanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Dua edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'un seri üretim bandında incelemelerde bulunması
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı bilgilendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın Togg'un test sürüşünü yapmaları
Gemlik Kampüsü önünde açılış törenine katılanlarla birlikte "Yaşaşın Cumhuriyet" pozu verilmesi TESLA VE SPACEX'İN ÜST YÖNETİCİSİ ELON MUSK'IN TWİTTER'I 44 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI (28 EKİM)
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinin tamamlandığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ŞENOL GÜNEŞ GETİRİLDİ (28 EKİM)
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİL TOGG'UN İLK ARACININ TOGG GEMLİK KAMPÜSÜ'NDEKİ BANTTAN İNDİRME TÖRENİNE KATILDI (29 EKİM)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan yerli ve milli otomobili Togg'un ilk aracının Togg Gemlik Kampüsü'ndeki banttan indirme törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz."dedi.