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Yeniçağa'da kursiyerler doğru kurban kesimini uygulamalı öğrendi

Yeniçağa'da kursiyerler doğru kurban kesimini uygulamalı öğrendi

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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kurban kesim kursu düzenlendi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kurban kesim kursu düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğiyle açılan kursa 27 kursiyer katıldı.

Kursiyerler, iş güvenliği, kurban kesimi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında önce teorik eğitimden geçirildi.

Daha sonra mezbahada uygulamalı olarak doğru kurban kesimini öğrenen kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

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