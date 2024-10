Yemeksepeti'nde Yönetim Değişiklikleri: Selin Süzer ve Yasemin Bahar Yeni Görevlerinde

YEMEKSEPETİ CMO'su Selin Süzer, Bölge Kıdemli Marka Direktörü olarak atandı. Süzer, yeni görevinde, Delivery Hero çatısı altındaki Yemeksepeti, foodpanda ve foodora markalarının bölgesel marka yönetimine liderlik edecek. Bu değişiklik kapsamında Yasemin Bahar, Yemeksepeti Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Yemeksepeti'nde Chief Marketing Officer (CMO) pozisyonunu yürüten Selin Süzer, yeni oluşturulan bölgesel organizasyondan sorumlu Bölge Kıdemli Marka Direktörü olarak atandı. Süzer, bu yeni rolünde Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ve Asya'daki toplam 18 ülkede Yemeksepeti, foodpanda ve foodora markalarının marka yönetimi, medya, kreatif, araştırma ve kampanya ekiplerine liderlik edecek.

Selin Süzer, Delivery Hero'nun küresel pazardaki konumunu güçlendirme ve önemli bölgelerde hızlı büyüme sağlama stratejisi kapsamında üç büyük markanın bölgesel pazarlama faaliyetlerine yön verecek.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management MBA mezunu olan Süzer, kariyerine P&G'de Assistant Brand Manager olarak başladı. Ardından Danone ve McDonald's'ta Marketing Manager, BBVA Amerika'da Pazarlama Direktörü pozisyonlarında görev aldı. Türkiye'ye dönüşünde Oriflame'de Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu Bölgesel Chief Marketing Officer olarak çalıştı. Sonrasında letgo'da Chief Marketing Officer olarak Türkiye ve İspanya ekiplerini yöneterek Otoplus markasının Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Selin Süzer, Eylül 2023 tarihinde CMO göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı.

YEMEKSEPETİ'NDE YASEMİN BAHAR PAZARLAMA DİREKTÖRÜ OLARAK ATANDI

Yemeksepeti'nde gerçekleşen organizasyonel değişiklikler kapsamında, Büyüme Direktörü Yasemin Bahar, Yemeksepeti'nde Pazarlama Direktörü olarak atandı. Bahar, yeni rolünde büyüme, stratejik planlama, kampanyalar, sadakat programları ve marka işbirliklerinden sorumlu olacak ve Yemeksepeti CEO'su Mert Baki'ye raporlayacak.

New York University, Stern School of Business'ta Pazarlama ve Uluslararası İşletme çift anadal mezunu olan Bahar, kariyerine Diageo ve The Coca-Cola Company şirketlerinin marka yönetimi takımlarına başladı. Ardından Collective Spark ve Revo Capital gibi risk sermayesi fonlarında portföy şirketlerinin Pazarlama ve Büyüme stratejilerine liderlik etti. Ardından Glovo, Hepsiburada ve Meditopia gibi teknoloji şirketlerinde pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve satış ekiplerine liderlik etti. Yasemin Bahar Ağustos 2023 tarihinde Büyüme Direktörü göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı.