YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Zana Bagı, Turan Bagı, Rüzgar Bagı, Serdar Bagı ve Vural Çelik 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanırken, Afgan uyruklu Ramazan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel, Haberler