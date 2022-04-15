YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Haberler

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YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Zana Bagı, Turan Bagı, Rüzgar Bagı, Serdar Bagı ve Vural Çelik 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanırken, Afgan uyruklu Ramazan A.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Zana Bagı, Turan Bagı, Rüzgar Bagı, Serdar Bagı ve Vural Çelik 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanırken, Afgan uyruklu Ramazan A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

YAZAR ERGÜN POYRAZ TABURCU OLDU, 6 DARP ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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