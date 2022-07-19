YALOVA'DA TANKER GEMİSİNE ÇIKARKEN DENİZE DÜŞEN KILAVUZ KAPTAN HAYATINI KAYBETTİ YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında demirleyen tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim (56) hayatını kaybetti. YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında demirleyen tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim (56) hayatını kaybetti. Olay saat 13.00 sıralarında Çiftlikköy demirleme sahasında meydana geldi. Demirleme sahasındaki 'ALHENA' isimli tanker gemisine yanaşan ' Yalova Pilot 2' isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, gemiye çıkarken çarmıhın üçüncü basamağından denize düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucu olay yerine ulaşan deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Kıribrahim'e ilk müdahale kurtarma botunda yapıldı. Deniz polisi tarafından kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Kıribrahim, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi 1981 İşletme mezunu olduğu öğrenilen Cafer Kıribrahim'in çarmıhta iken kalp krizi geçirerek denize düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Çiftlikköy Yalova Güncel Haberler

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