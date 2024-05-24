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Yalova'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Yalova'da İsmet Acar Caddesi'nde bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada A.K tarafından İ.K tabancayla vuruldu. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yalova'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İsmet Acar Caddesi'nde bir iş yerinde A.K ve İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle A.K, İ.K'yi tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan İ.K, ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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