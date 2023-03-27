Üye Girişi
Haberi Paylaş

Viyana Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle savrulan araç THY uçağına çarptı

Güncel Haberler

Viyana Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle savrulan araç THY uçağına çarptı

Viyana Havalimanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle apronda savrulan bir araç, İstanbul seferine hazırlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı.

Viyana Havalimanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle apronda savrulan bir araç, İstanbul seferine hazırlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, TC-JHN kuyruk tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı, yerel saatle saat 11.40'da planlanan İstanbul seferi öncesi Viyana Havalimanı'nda son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apronda bulunan bir araç savrularak uçuşa hazırlanan THY uçağına çarptı. Yaşanan kazanın ardından yapılan kontrollerde uçakta küçük çaplı hasar meydana geldi. THY uçağı seferden çekilirken, yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla İstanbul'a gönderilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları İstanbul Tragger Viyana 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title