Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cezayir'de - Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cezayir'de ???????Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun resmi törenle karşılanması CEZAYİR - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. ??????? Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun resmi törenle karşılanması CEZAYİR - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun tarafından başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. AA / Güncel Nicolas Maduro Venezuela Cezayir Güncel Haberler

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