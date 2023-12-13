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Van YYÜ'de Gazze ve Mescid-i Aksa Paneli Düzenlendi

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Filistin'deki zulüm konuşuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesince ( Van YYÜ) "Gazze ve Mescid-i Aksa" paneli düzenlendi.

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan panelde konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Filistin'de yıllardır zulüm uygulayan İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Gazze'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Anne ve babaların göz yaşı dökerek kefenlere sardığı masum çocuklar, bebekler, İsrail vahşetinin sembolü olarak hafızalara kazındı. Savaşlarda dokunulmaması gereken ibadethanelerden okullara, hastanelerden mülteci kamplarına, evlerden pazarlara kadar tüm sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Gazze'deki binaların üçte ikisi ya tamamen yıkılmış ya da ağır hasar almış durumda. İsrail, Gazze halkının suyunu, gıdasını, elektriğini ve iletişimini keserek onları açlığa ve ölüme mahkum ediyor. İnsanlığa dair tüm değerler ayaklar altına alınıyor. İsrail, Gazze'yi insansızlaştırma politikasıyla işgal etmeye çalışıyor. Bölgede yaşayan yaklaşık 2,4 milyon insanın tamamı temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, tedavi imkanı bulamıyor. Çocuklar ailelerinden, okullarından, umutlarından koparılıyor. Bu vahşetin bir an önce bitmesini istiyoruz."

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan ise Filistin'de zulmün son bulmasını istediklerini dile getirdi.

Candan, "Yahudi ırkçılığına esir olan ABD ve onunla hareket eden emperyalist, ırkçı blok, İslam dünyasını fakirlik, çaresizlik ve bölünmüşlük girdabına sürüklüyor. Söz konusu İslam dünyası ve Filistin olunca insan hakları söylemleri, demokrasi, hukuk, hümanizm gibi kavramlar sadece göstermelik oluyor. Batının ürettiği bilgiyi İslam topraklarını istila etme, yok etme, viran etme aracı olarak kullandığına tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Oturumlarla devam eden panele, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin eşi Duygu Şevli, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Murat Kayri, eski AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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