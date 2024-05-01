Basket gündeminde pek çok konu tred olurken Sasa Obradovic Zeljko Obradovic kardeş mi,sorusu son günlerin merak konusu oldu. Peki, Sasa Obradovic Zeljko Obradovic kardeş mi?

SASA OBRADOVİC ZELJKO OBRADOVİC KARDEŞ Mİ?

Sasa Obradovic Belgrad doğumludur. Zeljko Obradovic ise Cacak doğumludur.

Doğum: 29 Ocak 1969 (55 yıl yaşında), Belgrad, Sırbistan

Saša Obradovic, Sırp profesyonel basketbol koçu ve eski bir oyuncudur. Halen Fransız LNB Pro A'nın AS Monaco'nun baş antrenörüdür. 1.97 boyunda, Crvena zvezda, Limoges, Alba Berlin, Virtus Roma, Buducnost ve RheinEnergie Köln için savunma pozisyonunda oynadı.

ZELJKO OBRADOVİC:

Doğum: 9 Mart 1960 (64 yıl yaşında), Cacak , Sırbistan

Sırp basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcu. Beş farklı kulüp ile 9 EuroLeague şampiyonluğu kazandığı için, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri olarak kabul edilir. Kulüp düzeyinde başarıların yanı sıra millî başarıları da vardır.