PSG - B.Dortmund kaç kaç, maç bitti mi? PSG – B.Dortmund ÖZET – GOLLER izleme linki var mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hedefine ulaşmak isteyen PSG-B.Dortmund bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan PSG-B.Dortmund maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, PSG - B.Dortmund kaç kaç, maç bitti mi?
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B.DORTMUND VS PSG MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
B. Dortmund ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
B.DORTMUND-PSG MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
B.DORTMUND-PSG MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
B.DORTMUND-PSG MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
B.DORTMUND-PSG MAÇI HANGİ GÜN?
B.Dortmund-PSG Maçı, 01 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
B.DORTMUND-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
B.Dortmund-PSG Maçı, saat 22:00'de başladı.
B.DORTMUND-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?
B. Dortmund ve PSG, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.
PSG - B.DORTMUND KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?
PSG - B.Dortmund maçı 0-0 devam ediyor.