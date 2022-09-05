Van haber... Van'da uluslararası 'Urartu ve Ötesi' sempozyumu' düzenlenecek

Edinilen Van gelişmesine göre Van'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu düzenlenecek.

Van'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu düzenlenecek.

Van Yüzüncü Yıl, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin işbirliğinde 7-9 Eylül'de yapılacak sempozyumda, Urartular dönemine ilişkin bilgiler aktarılacak.

İl Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, üç gün sürecek sempozyumda, farklı üniversitelerden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek Urartular dönemiyle ilgili fikirlerini paylaşma imkanı bulacağını söyledi.

Van'ın tarihi bir geçmişe sahip kadim bir kent olduğunu, Urartuların da bölgede yaklaşık 250 yıl hakimiyet sürdüğünü belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Urartular hakimiyetleri süresince birçok noktada farklı yapılar inşa etmişler. Van'ı başkent ilan ederek 250 yıllık bir krallık süreci yaşadılar. Böyle bir krallığın bize bıraktığı mirasın sahipliğini üstlenerek ilimizde uluslararası bir sempozyum düzenleyeceğiz. Sempozyumu 2020 yılında gerçekleştirilecektik ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. 7-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz sempozyuma Avrupa, Amerika, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den sunum yapacak 50 bilim insanı katılacak. Urartulara başkentlik yapan Van'dan Urartuların farklı yönleri dünyaya anlatılacak, bilinmedik birçok nokta tartışılacak, fikir alışverişleri olacak. Güzel bir sempozyumun yapılmasını temenni ediyorum. Tüm çalışmaları tamamladık. Valimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."