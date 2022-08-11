Van gündem haberi | Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Van gündem haberi | Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Van'da 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli F.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Emre Ilıkan Van Güncel Haberler

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