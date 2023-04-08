Van Gölü çekildikçe, balıkçılar daha uzağa açılmak zorunda kalıyor

VAN Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum derinliğin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılıkları olumsuz etkiledi.

VAN Gölü'nde, kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum derinliğin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılıkları olumsuz etkiledi. Daha önce kıyıya yakın noktalarda avlanan balıkçılar, artık daha uzağa açılmak zorunda kalıyor. Balıkçı Önder Güler (28), "Kuraklık nedeniyle gölde yaşanan çekilme bizi endişelendiriyor. Geçen yıl ağlarımızı attığımız bölgeye bu yıl atamıyoruz" dedi.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağına saylı günler kaldı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağına bir hafta kala balıkçılar, tekneleriyle göle açılmaya devam ediyor. Göldeki kuraklık nedeniyle çekilme sürerken, bu durum su derinliğinin diğer kıyılara oranla daha az olduğu Erciş ilçesinde balıkçılık yapanları da olumsuz yönde etkiliyor. Eskiden kıyıya yakın noktalarda avlanan balıkçılar, artık daha uzağa açılmak zorunda kalıyor.