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Van'da şimşekler geceyi aydınlattı

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Van'da şimşekler geceyi aydınlattı Van ve Bahçesaray'da dün akşam etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu.

Van'da şimşekler geceyi aydınlattı

VAN - Van ve Bahçesaray'da dün akşam etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu.

Van ve Bahçesaray'da gece saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Gece saatlerinden itibaren art arda şimşekler çakarken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Geceyi aydınlatan şimşekler Van'da görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel

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