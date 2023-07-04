Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

- Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

VAN - Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan aranma kaydı ve hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından aranma kaydı ve hakkında 18 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.