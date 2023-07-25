Van'da 37 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta yapılan aramada 37 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir araçta 37 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, bir araçta narkotik dedektör köpeği "Yoga" ile arama yapan ekipler, 37 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

Araçtaki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.