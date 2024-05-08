Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri ve Akademisyenleri Filistin'e Destek Yürüyüşü Yaptı

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına dur demek için Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

Üniversitenin Merkez Yerleşkesi'nde bir araya gelen ve aralarında Rektör Prof. Dr. Nazife Güngör, akademisyenler ile öğrencilerin de bulunduğu kalabalık, İngilizce ve Türkçe "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada" ve "Kırılsın zalimlerin siyonist zinciri" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Güngör, çocuk, kadın, sivil, masum demeden herkesi öldüren İsrail'in elini yeterince kana buladığını söyledi.

Prof. Dr. Güngör, "artık yeter" dediklerini belirterek, "İnsanlık kendisi için maalesef iyi bir dünya kuramadı. Savaşla kanla bu dünyayı yürütmeye, sürdürmeye çalışıyor. Ben buradan sadece İsrail'e değil bütün insanlığa sesleniyorum, artık lütfen savaşı bırakın, barışa sarılın. Lütfen ayrımcılığa, nefrete, emperyal hareketlere artık son verin. Bu insanlık artık biraz huzur istiyor, barış, sevgi istiyor. Çocuklara kıymayın. Çocuklar ölmesin, şeker de yiyebilsinler." ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerin de açıklama yaptığı protesto gösterisinde daha sonra katılımcılar ellerinde Filistin ve Türk bayrağı, boyunlarında kefiye ile üniversitenin Çarşı Yerleşkesi'ne kadar yürüdü.

Yol boyunca etraftaki esnafın, vatandaşların ve araçlardaki sürücülerin de destek verdiği yürüyüşte, katılımcılar tekbir getirdi, "Siyonist katiller hesap verecek", "Zalimler için yaşasın cehennem", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Hemen ateşkes" sloganları attı, dua etti.

Çarşı Yerleşkesi'nin önünde tamamlanan eylemde üniversite öğrencileri hazırlanan basın açıklamasını İngilizce, Arapça ve Türkçe okudu.

İsrail'e boykot çağrısı

Açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Mustafa Şanverdi, Türkiye'nin daima Filistin'in yanında olduğunu, zulmü duyurmaya çalıştığını belirterek, üniversite öğrencileri olarak Filistin'in direnişini sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

ABD'deki üniversite öğrencilerinin başlattığı Filistin'e destek eylemlerinin dünyaya dalga dalga yayıldığını anımsatan Şanverdi, "İsrail zulmüne susmak yerine cesurca 'İlişkileri kes' diyen, yöneticilerin ikiyüzlülüğünü ortaya döken ve Filistin direnişinin sesi olan protestoları sonuna kadar destekliyoruz. Filistin için seslerini yükselten, bu davanın birer temsilcisi olan o öğrencilere ve akademisyenlere selam olsun." dedi.

Şanverdi, İsrail'in bölgedeki saldırılarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Siyonist İsrail'in tüm bu zulmüne karşı kendini insan olarak gören, doğrunun yanında olan herkesi sesini yükseltmeye ve protesto etmeye çağırıyoruz. Karar vericileri terör rejimi ile her türlü ilişkiyi kesmeye çağırmak ve de çevremizdeki insanları boykota çağırmak en insani görevimizdir. Bu vesileyle Üniversitemizde satılan boykot ürünlerinin kaldırılmasını ivedilikle talep ediyoruz ve yine tüm öğrencilere boykot talebini çözüm merkezine bildirmeleri için çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Basın açıklamasının ardından Üsküdar sahiline yürüyen gruba, vatandaşlar da sloganlarla eşlik etti, sürücüler korna çaldı. Katılımcılar, Üsküdar sahilinde Filistin'in yöresel müziklerini çaldı ve oturma eylemi yaptı.