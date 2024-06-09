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Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları

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Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimi sona erdi. Seçim sonuçları yakından takip edildi. Ali Koç 3 yıl süreyle tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı seçildi. İşte Fenerbahçe seçim sonuçları!

Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Fenerbahçe'de merakla beklenen başkanlık seçimi sona erdi. Seçim sonuçları yakından takip edildi. Ali Koç 3 yıl süreyle tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı seçildi. İşte Fenerbahçe seçim sonuçları haberimizde...

FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI 2024

Fenerbahçe'deki tarihi seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç kazandı. Rakibi Aziz Yıldırım, Koç ile birlikte taraftarları selamlayarak kürsüye geldi. Konuşma yapan Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;

Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım

  • 4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 295 - 270 Aziz Yıldırım
  • 6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım
  • 8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım
  • 13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım
  • 14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 380 - 234 Aziz Yıldırım
  • 17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım
  • 18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım
  • 21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım
  • 22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım
  • 30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 342 - 210 Aziz Yıldırım
  • 47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım

Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları

REKOR OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

YENİ YÖNETİMDE İDDİALI İSİMLER VAR

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un yeni yönetiminde Acun Ilıcalı başta olmak üzere dikkat çeken isimler bulunuyor. Koç'un yönetiminde Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin ve Mustafa Hakan Safi yer alıyor.

BERABER TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimlerinde sonuçlar belli olmaya başladı. Başkan Ali Koç, çıkan sonuçlara göre seçimi önde götürüyor. Her iki başkan da tribünlerin çağrısına kulak verdi ve kürsüye birlikte yürüyerek taraftarları selamladılar. Koç ve Yıldırım, daha sonra birbirlerine sarıldı.

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