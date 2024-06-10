Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Fransa Kanada maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fransa Kanada maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Fransa Kanada maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Fransa Kanada maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Fransa Kanada maç özeti haberimizde...

FRANSA - KANADA MAÇ ÖZETİ

Fransa Kanada maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

FRANSA - KANADA MAÇI ÖZETİ

Fransa Kanada maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.

FRANSA - KANADA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fransa Kanada maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

FRANSA - KANADA MAÇI NE ZAMANDI?

Fransa Kanada maçı9 Haziran 2024 günü oynandı.

FRANSA - KANADA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fransa Kanada maçı canlı olarak S Sport Plustan yayınlandı.