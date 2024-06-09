Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak?

Macron neden seçim kararı aldı? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. Ulusal Meclisi feshediyorum." dedi. Peki, Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Detaylar...

FRANSA NEDEN ERKEN SEÇİME GİDİYOR?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ulusal Meclis'ini feshederek erken seçim çağrısı yaptı. Ulusa sesleniş konuşması yapan Macron, aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek "Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA ERKEN SEÇİM YAPILACAK?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin oy oranlarının yükselmesine değinerek Fransa Ulusal Meclisi'ni feshettiğini duyurdu. Macron, AP seçimlerinde yaşanılan yenilginin ardından Fransa'nın ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz'da seçime gideceğini açıkladı.

Fransız lider Macron açıklamasında aşırı sağın aldığı oy oranlarına değinerek "Bu nedenle bugünün sonunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağım." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA ERKEN SEÇİM NE ZAMAN?

Macron, ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu nedenle anayasamızın 12. maddesinin bize verdiği yetkiyle ve yaptığım istişareler sonucunda sizlerin meclisi tekrardan seçmesi yönünde bir karar verdim. Birkaç dakika içinde ilk tur için 30 Haziran ve ikinci tur için 7 Temmuz'da yapılacak seçimleri düzenleyen kararnameyi imzalayacağım." dedi.

Macron, AP seçim sonuçlarını değerlendirerek sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi bir sonuç olmadığını" belirtti. "Milliyetçilerin ve demagogların yükselişi halkımız için olduğu kadar Avrupa'mız için de, Fransa'nın Avrupa'daki ve dünyadaki yeri için de tehlikedir." diyen Macron, seçmenlerin mesajını duyduğunu ve buna engel olmayacağının altını çizdi.