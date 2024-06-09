Üye Girişi
Haberler

Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın başkan Koç ile birlikte kürsüye çıkarak aradaki buzları eritmesini inandırıcı bulmadı. Ilıcalı, "Seçim bittikten sonra gördüğümüz görüntü benim açımdan yüzde yüz inanacağım bir görüntü değil. Ben, Sayın Aziz Yıldırım'ın bundan sonraki yaklaşımına göre sarılmaları, el sıkışmaları değerlendireceğim" dedi.

Fenerbahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, seçimde Aziz Yıldırım'ın başkan Koç ile el ele kürsüye gelerek destek ve güç birliği mesajı vermesini inandırıcı bulmadı.

"AZİZ YILDIRIM, YÜZDE YÜZ İNANDIRICI DEĞİL"

Halk TV'ye konuşan Ilıcalı, "Güç birliği keşke seçim sürecinde güzelliklerle olsaydı. Seçim bittikten sonra gördüğümüz görüntü benim açımdan yüzde yüz inanacağım bir görüntü değil. Ben, Sayın Aziz Yıldırım'ın bundan sonraki yaklaşımına göre sarılmaları, el sıkışmaları değerlendireceğim. Seçime 12 saat kala ikili görüşmeye çıkmak istemek, ertesi gün bu kucaklaşmalar... Bunlar şu an için görmek istediğimiz görüntüler. Ama bana sorarsanız bunlar daha önce olsaydı, 6 yıl içerisinde bu güzellikleri yaşasaydık. İnanmam için bundan sonraki süreç önemli" ifadelerini kullandı.

Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

NE OLMUŞTU?

Seçimi Ali Koç'un kazanacağının anlaşılmasının ardından Aziz Yıldırım ve başkan Koç, birlikte sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak kürsüye gelmişti. İkili birbirlerine sarılarak güç birliği mesajı da vermişti.

"ALİ KOÇ, İNŞALLAH FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAR"

Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

ILICALI İLE YILDIRIM'IN ARASINDA NE VAR?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile başkan adaylarından Aziz Yıldırım arasında seçim süresi boyunca soğuk rüzgarlar esmişti. Yıldırım'ın Ilıcalı hakkında "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport çıkartıyor. Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz" diyerek iddialarda bulunması ikilinin art arda yapılan açıklamalarla karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın asılsız iddia ve hakaretleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

 Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Erdoğan'dan elektronik sigarayla ilgili net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

 CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar

CHP lideri Özel'den dikkat çeken uyarı: Topraklarımızı İsrail'e, Yunanistan'a katmaya gayret gösteriyorlar

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi
500

Yorumlar (5)

Kul senol:

Sen kimsinki değerlendirecektir hayirdirla

32
0
yanıtYanıtla
Ali Karlankus:

Tam bir süzme ne diyeyim…

27
0
yanıtYanıtla
Vll. Murat:

adam haklı beyler dağılın

0
8
yanıtYanıtla
Faruk Dogan:

bakın görün acun bu Fenerbahçeyi satın alir

1
1
yanıtYanıtla
Emrehan Ozgen:

Ona öyle demeyelim de. 3 yıl daha başarısız süreden sonra Koç bu arkadaşa kitleyebilir :)

yanıt0
yanıt0
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title