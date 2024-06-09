Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor

Fenerbahçe'de 3. kez başkanlığa seçilen Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı, seçimde Aziz Yıldırım'ın başkan Koç ile el ele kürsüye gelerek destek ve güç birliği mesajı vermesini inandırıcı bulmadı.

"AZİZ YILDIRIM, YÜZDE YÜZ İNANDIRICI DEĞİL"

Halk TV'ye konuşan Ilıcalı, "Güç birliği keşke seçim sürecinde güzelliklerle olsaydı. Seçim bittikten sonra gördüğümüz görüntü benim açımdan yüzde yüz inanacağım bir görüntü değil. Ben, Sayın Aziz Yıldırım'ın bundan sonraki yaklaşımına göre sarılmaları, el sıkışmaları değerlendireceğim. Seçime 12 saat kala ikili görüşmeye çıkmak istemek, ertesi gün bu kucaklaşmalar... Bunlar şu an için görmek istediğimiz görüntüler. Ama bana sorarsanız bunlar daha önce olsaydı, 6 yıl içerisinde bu güzellikleri yaşasaydık. İnanmam için bundan sonraki süreç önemli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seçimi Ali Koç'un kazanacağının anlaşılmasının ardından Aziz Yıldırım ve başkan Koç, birlikte sarı-lacivertli taraftarları selamlayarak kürsüye gelmişti. İkili birbirlerine sarılarak güç birliği mesajı da vermişti.

"ALİ KOÇ, İNŞALLAH FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPAR"

Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı açıklamada, "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

ILICALI İLE YILDIRIM'IN ARASINDA NE VAR?

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile başkan adaylarından Aziz Yıldırım arasında seçim süresi boyunca soğuk rüzgarlar esmişti. Yıldırım'ın Ilıcalı hakkında "Dominik'te FETÖ'cülere pasaport çıkartıyor. Adnan hoca konusuna girersem çıkamaz" diyerek iddialarda bulunması ikilinin art arda yapılan açıklamalarla karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın asılsız iddia ve hakaretleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.