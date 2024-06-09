Tarihi seçim sona erdi! Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi

Fenerbahçe'deki tarihi seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç kazandı. Diğer aday Aziz Yıldırım, rakibiyle birlikte kürsüye gelerek yaptığı konuşmada Koç'u tebrik etti.

3 SENE DAHA ALİ KOÇ İLE DEVAM

2018'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitiren ve 6 yıldır sarı-lacivertlilerin başkanı olan Ali Koç, bugün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu.

AZİZ YILDIRIM YİNE KAYBETTİ

2018'deki kongrede koltuğu Ali Koç'a kaptıran Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra yeniden başkan adayı olmuştu. Yıldırım, Ali Koç'un gerisinde kalarak 2. kez Koç'a seçim kaybetti.

REKOR OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 27 bin civarında oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

YENİ YÖNETİMDE İDDİALI İSİMLER VAR

Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'un yeni yönetiminde Acun Ilıcalı başta olmak üzere dikkat çeken isimler bulunuyor. Koç'un yönetiminde Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin ve Mustafa Hakan Safi yer alıyor.

BERABER TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimlerinde sonuçlar belli olmaya başladı. Başkan Ali Koç, çıkan sonuçlara göre seçimi önde götürüyor. Her iki başkan da tribünlerin çağrısına kulak verdi ve kürsüye birlikte yürüyerek taraftarları selamladı. Koç ve Yıldırım, daha sonra birbirlerine sarıldı.

"İNŞALLAH FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPARLAR"

Kürsüde konuşma yapan Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

SEÇİM SONUÇLARI

Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;

Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım

4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç295 - 270 Aziz Yıldırım

6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım

8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım

13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım

14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç380 - 234 Aziz Yıldırım

17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım

18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım

21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç342 - 210 Aziz Yıldırım

47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım