Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! BAŞKAN KİM OLDU? İşte sandık sonuçları
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı. Peki Fenerbahçe başkanı kim oldu? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu!
Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı. Peki Fenerbahçe başkanı kim oldu? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu haberimizde...
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI
Fenerbahçe'deki tarihi seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç kazandı. Rakibi Aziz Yıldırım, Koç ile birlikte taraftarları selamlayarak kürsüye geldi. Konuşma yapan Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.
3 SENDE DAHA ALİ KOÇ İLE DEVAM
2018'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitiren ve 6 yıldır sarı-lacivertlilerin başkanı olan Ali Koç, bugün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu.
Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;
Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım
4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 295 - 270 Aziz Yıldırım
6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım
8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım
13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım
14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 380 - 234 Aziz Yıldırım
17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım
18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım
21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım
22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım
30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 342 - 210 Aziz Yıldırım
47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım
BERABER TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR
Sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimlerinde sonuçlar belli olmaya başladı. Başkan Ali Koç, çıkan sonuçlara göre seçimi önde götürüyor. Her iki başkan da tribünlerin çağrısına kulak verdi ve kürsüye birlikte yürüyerek taraftarları selamladılar. Koç ve Yıldırım, daha sonra birbirlerine sarıldı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Fenerbahçe'de yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan isimler şunlar: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi