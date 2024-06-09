Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! BAŞKAN KİM OLDU? İşte sandık sonuçları

Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu! Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı. Peki Fenerbahçe başkanı kim oldu? İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi sonucu haberimizde...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI

Fenerbahçe'deki tarihi seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç kazandı. Rakibi Aziz Yıldırım, Koç ile birlikte taraftarları selamlayarak kürsüye geldi. Konuşma yapan Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi.

3 SENDE DAHA ALİ KOÇ İLE DEVAM

2018'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini bitiren ve 6 yıldır sarı-lacivertlilerin başkanı olan Ali Koç, bugün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden Fenerbahçe'nin başkanı oldu.

Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;

Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım

4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 295 - 270 Aziz Yıldırım

6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım

8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım

13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım

14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 380 - 234 Aziz Yıldırım

17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım

18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım

21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 342 - 210 Aziz Yıldırım

47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım

BERABER TRİBÜNLERİ SELAMLADILAR

Sarı-lacivertlilerdeki başkanlık seçimlerinde sonuçlar belli olmaya başladı. Başkan Ali Koç, çıkan sonuçlara göre seçimi önde götürüyor. Her iki başkan da tribünlerin çağrısına kulak verdi ve kürsüye birlikte yürüyerek taraftarları selamladılar. Koç ve Yıldırım, daha sonra birbirlerine sarıldı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Fenerbahçe'de yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan isimler şunlar: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi