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Tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, Uşak Belediyesi ile OSB itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın harmanlama bölümünde etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Uşak Organize Sanayi Bölgesi Uşak OSB Güncel Haberler

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