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Uşak'ta Hafif Ticari Araç Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

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Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen bir hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Assıya Yıldırım'a çarptı. Yaralanan Yıldırım, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen F.T. yönetimindeki 46 AFC 796 plakalı hafif ticari araç, Huzurpark yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Assıya Yıldırım'a (72) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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