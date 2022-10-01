Uşak gündem haberleri: Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Uşak bölgesinden gelen habere göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı. N.Ç. (59 ) yönetimindeki 64 NP 971 plakalı tır, Selçikler beldesi Uzunoluk mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çalık Selçikler Sivaslı Uşak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Uşak gündem haberleri: Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.