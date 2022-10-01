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Uşak gündem haberleri: Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Uşak gündem haberleri: Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Uşak bölgesinden gelen habere göre Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

N.Ç. (59 ) yönetimindeki 64 NP 971 plakalı tır, Selçikler beldesi Uzunoluk mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Selçikler Sivaslı Uşak Güncel Haberler

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