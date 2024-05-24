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Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e çağrıda bulundu

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, BMGK'ya İsrail'in cezasız kalmasına son verilmesi çağrısında bulundu ve uluslararası hukukun çifte standardını eleştirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) " İsrail'in cezasız kalmasına ve Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin uluslararası hukukun uygulanmasındaki çifte standarda" son verilmesi çağrısında bulundu.

Safedi, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail hakkında aldığı yeni tedbir kararları sonrası X hesabından açıklamada bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı, "UAD bir kez daha İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortaya çıkardı. İsrail hükümeti bir kez daha uluslararası hukuku hiçe sayarak hareket ediyor ve mahkemenin emirlerine uymayı reddediyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'ya seslenen Safedi, şunları kaydetti:

"BMGK sorumluluğunu üstlenmeli, İsrail'in cezasız kalmasına son vermeli ve uluslararası hukukun uygulanmasındaki çifte standardı durdurmalı."

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Birleşmiş Milletlerin (BM) başlıca yargı organı UAD'nin kararları tüm uyuşmazlığın tarafı olan ülkeler için bağlayıcı nitelikte olup, UAD kararlarının uygulanması da BMGK'nın güvencesi altında bulunuyor.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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