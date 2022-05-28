Ukrayna'da sivillerin tahliyesi sürüyor - Haberler

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi sürüyor
AA - Adri Salido - Güncel
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Gönüllülerin hazırlığı Trenin gelişi İnsanların tahliye edilmesi Gönüllülerin insanlara yardım etmesi LVİV - Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden tahliyesi devam eden siviller Lviv şehrindeki tren garına gelmeye devam ediyor.
Gönüllülerin hazırlığı
Trenin gelişi
İnsanların tahliye edilmesi
Gönüllülerin insanlara yardım etmesi LVİV - Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden tahliyesi devam eden siviller Lviv şehrindeki tren garına gelmeye devam ediyor.
AA / Adri Salido - Güncel