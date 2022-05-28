Ukrayna'da sivillerin tahliyesi sürüyor - Haberler

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Ukrayna'da sivillerin tahliyesi sürüyor

AA - Adri Salido - Güncel
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Gönüllülerin hazırlığı Trenin gelişi İnsanların tahliye edilmesi Gönüllülerin insanlara yardım etmesi LVİV - Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden tahliyesi devam eden siviller Lviv şehrindeki tren garına gelmeye devam ediyor.

Gönüllülerin hazırlığı

Trenin gelişi

İnsanların tahliye edilmesi

Gönüllülerin insanlara yardım etmesi LVİV - Ukrayna'nın Donetsk bölgesinden tahliyesi devam eden siviller Lviv şehrindeki tren garına gelmeye devam ediyor.

AA / Adri Salido - Güncel

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