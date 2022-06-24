Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı - Haberler

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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, kadın mühendisleri TEKMER'de ağırladı

Her yıl 23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde (TEKMER) ağırladı.

Her yıl 23 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kadın mühendisleri Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde (TEKMER) ağırladı.

Her yıl 23 Haziran tarihi Dünya Kadın Mühendisler Günü olarak kutlanıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Organize Sanayi Bölgeleri'nde çalışan kadın mühendisleri ve kadın mühendis temsilcileri ile birlikte üniversitelerin mühendislik öğretim üyelerini Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'nde ağırladı.

KOSGEB ve yerel yönetim iş birliğinde kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi'ndeki programa AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan da katıldı. Yazıcı, programa katılan kadın mühendislere TEKMER'i gezdirdi. Yazıcı, program sonunda katılımcıların tek tek Kadın Mühendisler Günü'nü kutladı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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