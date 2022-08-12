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Pembeye bürünen Tuz Gölü, güzelliğiyle mest etti

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Pembeye bürünen Tuz Gölü, güzelliğiyle mest etti Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan aynı zamanda Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan Tuz Gölü suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Pembeye bürünen Tuz Gölü, güzelliğiyle mest etti

AKSARAY - Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan aynı zamanda Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan Tuz Gölü suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin ikinci büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl tekrar eski haline kavuşuyor. Pembe rengiyle eşsiz bir görüntü oluşturan Tuz Gölü yoldan geçen vatandaşlarında uğrak noktası oluyor.

Doğa harikası Tuz Gölü'nü gezmeye gelen Ebru Güneş (38), "Doğa harikası bir yere geldik, çok güzel. Uzaktan geliyoruz, yol üzerinde uğradık. Pembe renge bürünmüş Tuz Gölü. Onu izledik dönüyoruz şimdi" dedi.

Eşi Mustafa Güneş ise "Manzara çok güzel, göl pembeleşmiş, herkese tavsiye ederim, yol üzerinde geçerken mutlaka uğrasınlar. Doğa harikası bir güzellik" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

Tuz Gölü Aksaray Türkiye Ankara Güncel Haberler

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