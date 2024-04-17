Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabı Ankara'da tanıtıldı

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin ev sahipliğinde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un Türkçeye çevrilen "Gençler-Vatanın Dayanağı" kitabı Ankara'da tanıtıldı.

Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri Prof. İlyas Demirci, EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Berdi Sariyev ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi İşanguliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un kitabında, gençlerin eğitimi alanında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde, Türkmenistan ve yabancı ülkelerdeki kurumlar arasında işbirliği kurma ve Türkmenistan'daki yüksek öğretim kurumlarının temelinde yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarının şubelerinin açılması olanaklarının incelenmesinin öneminin ele alındığını ifade etti.

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile eğitim alanında güvenilir ve uzun vadeli bir işbirliğimizin olduğunu ve gelecekte de bu işbirliğimizi geliştirmek için gerekli adımları atacağımızı belirtmek isterim." diyen İşanguliyev, "Gençler-Vatanın Dayanağı" kitabının Türkçe çevirisiyle Türkiye'nin genç nesillerinin eğitiminde kullanılacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

"Hem bugünü teminat altına aldılar hem geleceğin nesillerini"

Törende konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf da teşkilat olarak törende bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Berdimuhamedov'un kitabı için "Hem bugünü teminat altına aldılar hem geleceğin nesillerini." dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Arıcan da kitabı zevkle okuduğunu ve incelediğini ifade ederek "Gençler için çağrılar ve rehberlerle dolu bu derinlemesine inceleme, ülkelerinin geleceğini şekillendirmede gençlerin oynadığı merkezi rolü vurguluyor." değerlendirmesini yaptı.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri Demirci de törende bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek kitabın hazırlanmasında ve basımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

EkoAvrasya Vakfı Başkanı Eren ise "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimizin elbette ki teminatı. Bugün burada toplanma nedenimiz de yine ondandır." ifadesini kullanarak "Gençler-Vatanın Dayanağı" kitabının Türkçeye kazandırılmasının önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi öğrencileri kitapla aynı isme sahip "Gençler-Vatanın Dayanağı" adlı şiiri seslendirdi.

Tören, Büyükelçi İşanguliyev'in, kitabı Millet Kütüphanesine takdimiyle sona erdi.