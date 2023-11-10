Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde Büyük Önder Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Çin'de anıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle düzenlenen törene Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve eşi, Büyükelçilik görevlileri, Çin'deki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyük Önder'in Türk halkının zihninde ve benliğindeki silinmez hatırasını anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.

Büyükelçi Musa, törende yaptığı konuşmada, vefatının 85. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını belirtti.

Atatürk'ü anmak kadar onu anlamaya çalışmanın en büyük vazife olduğunu vurgulayan Musa, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, içinde bulunulan koşulların vahametine rağmen Türk milletine duyduğu sarsılmaz inançla ve hiçbir millette görülmemiş bir güvenle 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkmışlardır. Ülkesinden sökülüp atılmak istenen bir milleti, Anadolu'da tutundurmayı başarmışlardır." dedi.

Musa, Türkiye'nin bugün ulaştığı bölgesel ve küresel konumun, gelişmişlik düzeyinin, halkın birlik ve beraberliğinin, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in üzerine inşa edildiği güçlü temeller sayesinde mümkün olabildiğinin altını çizdi.

Atatürk'ün, Türk milletinin tüm zorlukları aşacağına, bağımsızlığını sonsuza dek koruyacağına olan inancının bir an olsun sarsılmadığına işaret eden Musa, Büyük Önder'in vizyonundan ilhamla, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilerlerken sonraki nesillere daha muasır ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın herkesin en büyük görevi olduğunu ifade etti.

Musa, Atatürk'ün bugün hala evrensel niteliği haiz ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kısa sürede dünya ülkeleri arasında saygın bir konuma kavuşmasını sağladığını, Türk milletinin Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirdiği devrimin, milli sınırları aşarak Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Asya'ya kadar etkiler bıraktığını vurguladı.

Tüm dünyayı etkileyen bir lider olan Atatürk'ün öneminin Çin'de de idrak edildiğine dikkati çeken Musa, şu anekdotu aktardı:

"Prof. Dr. Hu Cınhua, 2003 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda yaptığı konuşmada şöyle demektedir: 'Çin'de Mustafa Kemal Atatürk'ü bilmeyen lise öğrencisi hemen hemen hiç yoktur. Çünkü ülkemizde yıllardır lisede okutulan Yakın Çağ ve Çağdaş Dünya Tarihi ders kitabında Mustafa Kemal ve onun önderliğindeki Türk devrimi de anlatılmaktadır.'"

Büyükelçi Musa, konuşmasını noktalarken Atatürk'ü ve aziz hatırasını, istiklal için mücadele eden silah arkadaşlarını ve bu uğurda can vermiş tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.