AFAD ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Gazze'ye insani yardım gemisi gönderildi

Gazze'ye ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan 2 bin 960 tonluk 8'inci insani yardım gemisi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze şeridindeki Filistin halkı için hazırlanan 125 bin gıda kolisinin bulunduğu 2 bin 960 tonluk yardımlar, rıhtımda konuşlu "SARDES" adlı gemiye yüklendi.

Limanda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, limanın ticari boyutu dışında yardım gemilerine ev sahipliği yapmasıyla önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

Yardımların hazırlanmasında kurumların dışında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarından da katkılarının bulunduğunu dile getiren Pehlivan, "Orada yaşanan zulmü, çekilen acıları hepimiz biliyor ve yakından hissediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma duyguları en yüksek olan, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimiz, Gazze konusunda da gerekli duyarlılığı gösteriyor." diye konuştu.

"Devletimizin bütün birimleri imkanları seferber etmeye çalışıyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır Filistin davasına katkı verdiklerini ifade etti.

Türk halkının Gazze için imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Çam, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinden gelen birikimiyle mazlumların ve mağdurların her zaman sığınağı, kapısı olmuştur. Bugün de devletimizin bütün birimleri bu imkanları seferber etmeye çalışıyor. Bugün için bir ateşkes gerçeklemiş gözüküyor ancak yeryüzündeki bu dram, çok büyük bir dram. Eğitim, altyapı, hijyen, temiz suya ulaşım ve her türlü imkanın bittiği, açlığın başladığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak bu imkanları seferber etmiş durumdayız. Öncelikli olarak ateşin durması gerekiyordu. Mübarek ramazan ayında gecikmeli de olsa bu süreç başlamış oldu ama bundan sonraki süreçte esas sıkıntıların giderilmesinde büyük çabalar sarf edilmesi lazım. Bunu sadece Türkiye'nin yapması yeterli değil, bütün dünyanın seferber olması lazım."

Gazze'ye bugüne kadar yardımları taşıyan 13 uçak ve 7 gemi gönderildi

Afad Başkanı Okay Memiş de bugüne kadar insani yardım malzemesi taşıyan 13 uçak ve 7 geminin Gazze'ye ulaştırıldığını anımsattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğiyle Gazze'ye 8. gemiyi uğurlayacaklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar 39 bin 607 ton insanı yardım malzemesi, 1151 jeneratör, 214 ton hijyen malzemesi, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, 242 ton tıbbi malzeme, 2 UMKE aracı, giyecek, barınma malzemeleri ve içme suyu gönderildi. İçme suyunu hem Türkiye'den gönderiyoruz hem de Afad'ımız Mısır Kızılayı ile her hafta en az 5 ila 10 tırlık su anlaşması yaptı. Sürekli olarak El-Ariş'ten ve Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye su ile birlikte diğer insani yardımları, gıdaları ulaştırmaya gayret ediyoruz. AFAD olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsak, gönül coğrafyamızdaki zor durumda olan, özellikle insanlık dışı katliama maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin de yanında olmaya büyük gayret göstermeye devam ediyoruz. Gazze'den ülkemize sağlıkla ilgili tedavilerinin karşılanması maksadıyla yaklaşık 1500 Filistinli kardeşimiz getirildi. Sağlık Bakanlığımızla bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz."

Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.