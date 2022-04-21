Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB, Bosna Hersekli öğrencilere bayram harçlığı dağıttı - Haberler

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Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB, Bosna Hersekli öğrencilere bayram harçlığı dağıttı

AA - Ahmet Nurduhan - Güncel
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Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB, Bosna Hersekli öğrencilere bayram harçlığı dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Bosna Merhamet Derneği iş birliğinde, Bosna Hersek'te 40 öğrenciye 100'er avro bayram harçlığı dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Bosna Merhamet Derneği iş birliğinde, Bosna Hersek'te 40 öğrenciye 100'er avro bayram harçlığı dağıttı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş ve Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac'ın katılımı ile Merhamet Derneği ofisinde düzenlenen programda, 40 başarılı öğrenciye 100'er avroluk bayram harçlığı verildi.

Keleş, burada yaptığı açıklamada, Merhamet Derneği ile çalışmaktan kıvanç duyduklarını ifade ederek, derneğin sahip olduğu ağlar sayesinde birçok insana ulaştıklarını belirtti.

Amaçlarının, "insana dokunmak ve sevindirmek" olduğunu anlatan Keleş, "Maksadımız, bu insanların, bizimle olan tarihi, kültürel ve manevi bağlarını güçlendirmek. Bizim, verilen hediyeleri reklam etmek gibi bir amacımız yok ancak bu hediyeleri veren insanlar nereye gittiğini bilmek istiyorlar. Bu kapsamda, bu programı yapıp başarılı öğrencilere bayram harçlıklarını takdim etmek istedik." dedi.

Vrbanjac, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine, yapılan yardımlar ve destekleri için teşekkür etti.

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

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