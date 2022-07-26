Türk Büyükelçi Arı, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Rouamba'yı ağırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Büyükelçi Arı, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Rouamba'yı ağırladı

Türk Büyükelçi Arı, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Rouamba'yı ağırladı

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı'nın düzenlediği toplantıya onur konuğu olarak katıldı.

 - Güncelleme:

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı'nın düzenlediği toplantıya onur konuğu olarak katıldı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da görev yapan kadın büyükelçilerin aylık istişare toplantısı, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği konutunda düzenlendi.

Büyükelçi Arı'nın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Rouamba da onur konuğu olarak katıldı.

Toplantıda, Burkina Faso ve Batı Afrika'daki güncel siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili gelişmeler ele alındı.

Büyükelçi Arı, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına değindi.

Arı, Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri sayesinde varılan anlaşmanın Afrika'nın gıda arzı güvenliği bakımından önemini vurguladı.

AA / Adam Abu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Burkina Faso Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title