Trump, Obama'nın ev adresini paylaştıktan sonra şüpheli yakalandı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabında Barack Obama'nın ev adresini paylaştığı gün, evin yakınında bir şüphelinin yakalandığı açıklandı. Federal savcılar tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın paylaşımından sonra yakalanan şüphelinin içinde silahlar ve mermiler bulunan bir minibüste olduğu belirtildi.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinden önce başkanlık yapan Barack Obama'nın ev adresini sosyal medya hesabından paylaştığı gün, evin yakınında bir şüphelinin yakalandığı açıklandı.

Fedral savcılar tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'da eski Başkan Obama'ya ait olduğu söylenen bir mülkün adresini paylaştığı, aynı gün, bu adresin yakınındaki minibüste silahlı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılar, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası baskınına katılan Taylor Taranto'nun (37), içinde yaşadığı minibüste iki ateşli silah ve yüzlerce mermi ele geçirildiğini ve yakalandığı 29 Haziran günü Trump'ın söz konusu paylaşımını kendi sayfasında yayımladığını aktardı.

Taranto'nun Telegram'daki paylaşımında, "Bu ezikleri kuşattık! (John) Podesta'nın ve Obama'nın cehenneminde görüşürüz." diye yazdığı, YouTube canlı yayınında ise takipçilerine "bir silah atışı için iyi bir açı" elde etmek istediğine dair ifadeler kullandığı kaydedildi.

Washington eyaletinde bir ailesinin olduğu belirtilen zanlının, daha önce ABD Donanması'nda, Irak'ta görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının Taranto'nun, internet ve sosyal medyadaki hareketlerini bir süredir izlediği bildirildi.

ABD medyasında da Trump'ın,Obama'nın ev adresini 29 Haziran'da paylaştığı, Taranto'nun bu paylaşımın sonrasında söz konusu adresin yakınlarında FBI ajanları tarafından tespit edildiği bilgilerine yer verildi.