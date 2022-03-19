Trakya Üniversitesi öğrencileri, Tunca ve Meriç kıyısında temizlik yaptı

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi'ne bağlı öğrenci toplulukları, Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyısı ve Kent Ormanı'nda temizlik etkinliği düzenledi. Yaşanılabilir bir çevre için temizliğin önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler plastik, cam, sigara izmariti gibi doğaya zararlı maddeleri topladı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu'nun girişimi ile bir araya gelen çeşitli öğrenci toplulukları, Tunca Nehri kıyısında temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Çevre ve Geri Dönüşüm Topluluğu'nun yanı sıra İnsan Hakları ve Barış, Halk Sağlığı, Trakya Tıp Öğrencileri Birliği, Trakya Genç Yeşilay, Farklı 1 Gençlik, Hayvan Dostları ve Özel Eğitim topluluklarına üye öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte, Tunca Nehri kıyısındaki plastik ve cam atıklar ile sigara izmaritleri toplandı.

Özel Eğitim Topluluğu Başkanı Doğukan Toprak, doğa ve farklılıklarına dikkat çekerken; "Topluluğumuzun amacı; özellikle engelli bireyler için farkındalık yaratmak. Ama biz sadece engelli bireylerle kalmamak, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gibi bütün farklılıkları desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü engellilik de bunlar gibi bir farklılıktır. Yaşadığımız dünyanın kıymetini biliyoruz ve bize çevremizi temizlemek gibi bir etkinlikle geldiler. Biz de buna katılmak istedik" diye konuştu.