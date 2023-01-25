TRAFİK KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde 'Kobra' olarak bilinen askeri aracın buzlanma nedeniyle devrildiği kazada yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı.

TÜRKİYE- İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde 'Kobra' olarak bilinen askeri aracın buzlanma nedeniyle devrildiği kazada yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede şehit olan askerler törenle memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki sınır duvarı bölgesinde meydana geldi. Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde 'Kobra' olarak bilinen askeri araç, buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada ağır yaralanan 2 asker Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Hatay doğumlu Uzman Çavuş Muammer Ay (26) ile Kayseri doğumlu Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan (27) kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehitler için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Töreney, Ağrı Valisi Osman Varol, 12'nci Mekanize Tugay Komutanı Albay Serhat Kasalak ile askeri ve mülki erkan katıldı. Ağrı Müftüsü Celal Büyük'ün dua ettirmesinden sonra şehit Uzman Çavuş Muammer Ay'ın cenazesi Hatay'a, şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın cenazesi ise Kayseri'ye askeri uçakla gönderildi.