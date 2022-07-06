Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik timlerince yapılan istihbari çalışmalarda Hayrat ilçesine bağlı Pınarca Mahallesi'nde Ş.A'nın (30) ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 45 kök Hint keneviri, 1 kök skunk bitkisi, ruhsatsız tabanca, 42 tabanca fişeği, ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 13 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel Trabzon Güncel Haberler

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