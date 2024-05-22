Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Devam Ediyor

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemine bu hafta da devam edildi.

İhh İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca gerçekleştirilen organizasyonda, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Kadir Bekar, İsrail tarafından gazetecilerin, doktorların, sivillerin, bebeklerin öldürüldüğünü söyledi.

Filistin'e destek veren profesörlerin, öğrencilerin açıkça tehdit edildiğini dile getiren Bekar, şu ifadeleri kullandı:

"Ellerindeki devasa medya ve lobi gücünü kullanarak herkesi susturmaya teşebbüs ediyorlar. Antisemitizm yaftası vurduklarında, insanların korkacağını, geri adım atacağını zannediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak. İnsanlık bıraksa dahi biz bu katillerin, bu soykırımcıların, bu gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız."

???????Bekar, haftaya çarşamba da ikindi namazından sonra organizasyonu tekrarlayacaklarını kaydetti.