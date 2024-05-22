Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Filistin'e Destek Yürüyüşü ve Oturma Eylemi Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemi bu hafta da devam etti. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, grup İskenderpaşa Camisi önünde toplandıktan sonra Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü ve burada oturma eylemi gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlar ve tehditler kınandı.

Trabzon'da, çarşamba günleri ikindi namazından sonra düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü ve oturma eylemine bu hafta da devam edildi.

İhh İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca gerçekleştirilen organizasyonda, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, flamalar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

Katılımcılar burada Filistin bayrağı açarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Kadir Bekar, İsrail tarafından gazetecilerin, doktorların, sivillerin, bebeklerin öldürüldüğünü söyledi.

Filistin'e destek veren profesörlerin, öğrencilerin açıkça tehdit edildiğini dile getiren Bekar, şu ifadeleri kullandı:

"Ellerindeki devasa medya ve lobi gücünü kullanarak herkesi susturmaya teşebbüs ediyorlar. Antisemitizm yaftası vurduklarında, insanların korkacağını, geri adım atacağını zannediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak. İnsanlık bıraksa dahi biz bu katillerin, bu soykırımcıların, bu gözü dönmüş cinayet şebekesinin peşini bırakmayacağız."

???????Bekar, haftaya çarşamba da ikindi namazından sonra organizasyonu tekrarlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Ziraat Bankası Kahramanmaraş Filistin Trabzon İsrail İHH İnsan Hakları Politika Güncel Haberler

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen 'seferberlik' hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var

 Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık

Bakmadan Geçme

2024-2025 EĞİTİM TAKVİMİ! 2024'te okullar ne zaman açılacak? GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Konyaspor maçı hangi kanalda? Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kuruluş Osman 162. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Türbülans Nedir ve Neden Olur? Uçak Seyahatlerinde Türbülansın Etkileri Seferberlik tüzüğü neden kaldırıldı? Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği nedir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 23. Bölüm CANLI izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Sık sık idrara çıkma neyin habercisi? Günde 10 kere idrara çıkmak normal mi? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti! 2026 UEFA Avrupa Ligi nerede oynanacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22-23 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title