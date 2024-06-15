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Adalarda elektrikli araç dönemi başladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da güvenli ve konforlu toplu ulaşım için tescilli ve çevreci elektrikli araçları hizmete aldı. Adalar ilçesinde atlı faytonların yerine elektrikli araçlarla ulaşım sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın geldiği Adalar'da güvenli ve konforlu toplu ulaşımın önem arz ettiğini, bu nedenle tescilli ve çevreci elektrikli araçların Kurban Bayramı öncesinde hizmete alındığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, Adalar ilçesinde atlı faytonlarla yapılan taşımacılığın İBB Meclisi'nde 16 Ocak 2020'de iptal edildiği, faytonların yerine elektrikli araçlarla ulaşımın sağlanması kararının alındığı hatırlatıldı.

Ada halkına toplu ulaşım hizmeti sağlanması için 6 Şubat 2020 tarihli UKOME kararına istinaden 40 adet 13 kişilik elektrikli, tescilsiz aracın ilçede faaliyete başladığı aktarılan açıklamada, uygulamanın 30 Nisan 2024'te sona erdiği kaydedildi.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ, SESSİZ VE ÇEVRECİ ARAÇLAR

Açıklamada, Adalar'daki toplu taşıma araçlarının, tescilli, yüzde yüz elektrikli, sessiz ve çevreci araçlardan oluşması için bir dizi çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Adalar'a özel yeni bir araç üretilmesi için ulusal ve uluslararası araç üreticilerine yönelik ihale açıldığı anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açtığımız ihalelere katılım olmamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ile ortak çalışma gerçekleştirilmiştir. Adalar ilçemiz için sıfır emisyonlu, yüzde yüz elektrikli, engelli erişimine uygun, sessiz, tek şarjla 150 kilometre menzile sahip ve ilave şarja ihtiyaç duymadan Büyükada'da 21 tur hizmet verebilen, yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip araçlar üretilmiş ve kurumumuza teslim edilmiştir."

Açıklamada, yazın Adalar'ın nüfusunun arttığı vurgulanarak, "Özellikle hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın Adalar ilçesine gelmesi, güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti sürdürmenin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle tescilli, çevreci ve yeni nesil güvenli ulaşım donanımlarıyla üretilmiş elektrikli araçlarımız, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024'te hizmete alınmıştır. Toplu ulaşım hizmetinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hususunda Adalar Kaymakamlığına da bilgi verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar Ulaşım Çevre Belediye Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Seydo:

O hayvanları kurtaran imamoğlu, allah razı olsun senden

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Kasım Ekşi:

Orada faytoncular ve sonradan tureyen kucuk elektrikli araclar ile insanlardan fahiş paralar alıyorlardı. Iyi olmuş

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