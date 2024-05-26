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Trabzon'da 21 yıl önce düşen uçak kazasında hayatını kaybeden İspanyol askerleri anıldı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde 21 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 21 yıl önce meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile mürettebat törenle anıldı.

İspanyol Barış Gücü askerleri için ilk tören, ilçe merkezindeki Maçka Parkı'nda yaptırılan Türk-İspanyol Dostluk Anıtı'nda düzenlendi.

Burada İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Askeri Ataşe Albay Enrique Munoz ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, anıta çelenk sundu.

İspanyol askerlerinin de katıldığı törende, İspanya'nın milli marşı okundu.

İkinci tören ise uçağın düştüğü Maçka ilçesi Pilav Dağı'ndaki anıt önünde gerçekleştirildi. Kazada ölen İspanyol askerler için yaptırılan anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunulan törende, iki ülkenin bayrakları göndere çekildi, milli marşları okundu.

İspanya Büyükelçisi Sancho ve beraberindekiler, düşen uçağın enkazını bulan emekli imam Sait Topçu ile sohbet etti.

Büyükelçi Sancho, AA muhabirine, 26 Mayıs 2003'te meydana gelen uçak kazasının ardınan yaptırılan anıtlar için Maçka Belediyesine, destek ve ilgilerinden dolayı Sait Topçu'ya ve ilçe halkına teşekkür ederek, minnettarlığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Koçhan da kazanın olduğu tarihte ilçede eczacılık yaptığını, uçağın büyük bir gürültüyle düştüğünü anlatarak, "Tüm bölgedeki insanlar koşarak geldiğinde maalesef 62 İspanyol askerinin vefat ettiğini öğrendik. Bu yıl anma programının 21'incisini düzenliyoruz. Her yıl 26 Mayıs öncesi geliyorlar, hem Maçka Parkı'ndaki hem de uçağın düştüğü yerdeki anıtı çelenklerle ziyaret ederek anma töreni gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna tescilli uçak, 26 Mayıs 2003'te Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Şahinkaya beldesi Pilav Dağı'nda düşmüş, kazada 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile biri Belarus, 12'si Ukraynalı 13 kişilik mürettebat ölmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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