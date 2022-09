Bakan Kasapoğlu: "Toplumlar ve milletler sözle var olmuş, sözle anlaşmış, sözle çatışmış ve sözle barışmışlardır"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Toplumlar ve milletler sözle var olmuş, sözle anlaşmış, sözle çatışmış ve sözle barışmışlardır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" isimli albümün gala gecesine katıldı. Galada konuşan Kasapoğlu, "Bugün güzel Türkçemizin ve halk şiirimizin en nadide isimlerinden biri olan Yunus Emre'yi anıyoruz. Birbirimizden değerleri sanatçılarımızın seslendirdiği "Gönüller Yapmaya Geldik" albümün tanıtım etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Toplumlar ve milletler sözle var olmuş, sözle anlaşmış, sözle çatışmış ve sözle barışmışlardır. Sözü en zarif bir biçimde kullanmışlar, sözle düşünmüş, sözle kültürler ve medeniyetler oluşturmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak her alanda gençleri güçlü kılmak için çalışmalarının olduğunu belirten Kasapoğlu, "Ortak toplumsal kabullerimizden ve birleştirici değerlerimizden biri olan Yunus Emre, asırlardır olageldiği gibi bugünde bizi öylesine güzel bir vesileyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'Gönüller Yapmaya Geldik' demişti. Dün de bugün de gönülleri arzuyla coşkuyla ve heyecanla bir araya getirdi. Milletimizin ve kültürümüzün en önemli gönül insanlarından Yunus'u anlamak ve anlatmak üzere gönüller yapmaya geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençlerimiz güçlü kılmak onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlamak adına pek çok çalışmamız var. Kültürde sanatta eğitimde ve sosyal faaliyetlerde ve tabi ki sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlerimize sağlıyoruz. Projelerimizle ve yatırımlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu konuşmasını gerçekleştirmeden önce koro eşliğinde "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini seslendirdi.