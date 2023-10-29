Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistinlilere destek ve İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da Filistinlilere destek ve İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.
Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin Tokyo'daki temsilcilikleri ve üyeleri, başkentteki İçigaya İstasyonu'nda bir araya geldi.
Sotobori Park'tan hareket eden kalabalık grup, polis kordonu eşliğinde İsrail'in Tokyo Büyükelçiliğine kadar yürüdü.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes Şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Özgür Filistin Şimdi" sloganları atıldı.
Güvenlik önlemi altında yapılan gösteriye katılanlar, daha sonra dağıldı.
Kaynak: AA / Güncel