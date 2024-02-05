Tokat'ta Gaziosmanpaşa Lisesi Güçlendirme Çalışmalarının Ardından Açıldı

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Lisesi, yaklaşık 2 yıl süren güçlendirme çalışmasının ardından açıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, deprem nedeniyle okulların tamamında inceleme yaptırdıklarını söyledi.

İncelemelerden sonra Gaziosmanpaşa Lisesi binasının depreme dayanıksız çıktığını anlatan Arslan, "Bir ara yıkılması gündeme gelmişti. Olaya müdahale ettik. Buna ve benzer Tokat'ta böyle simge okurlarımızın güçlendirilmesi yoluyla okulların binalarını kurtardık. Buranın da güçlendirilmesi biraz zaman aldı ama çok güzel bir güçlendirme oldu. İnşallah bundan sonra da Tokat'a hizmet vermeye devam edecek. 1884'ten bu yana devam eden bir hizmet var burada. Ben önceki Bakanımız Sayın Mahmut Özer'e teşekkür ediyorum. Şimdiki Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e yine teşekkür ediyorum." dedi.

Tokat'ta eğitim yatırımlarının devam edeceğini, 180 yeni okul yapıldığını aktaran Arslan, "Yine 50 tane okulumuzu da güçlendirdik. Bunun yanında da yine yeni eğitim kurumlarını Tokat'a kazandırmaya devam edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Gençlerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum. İnşallah burada Türkiye'ye Tokat'ımıza hizmet edecek yeni beyinler yetişecek." diye konuştu.

Törene, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Melih Yardımcı, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.