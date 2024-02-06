TOGÜ'de Kahramanmaraş depremi kurbanları anıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ), geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen program, depremde hayatını kaybedenler için Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından TOGÜ'nün deprem bölgesinde yaptığı faaliyetlerin yer aldığı video gösterimi gerçekleştirildi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, deprem haberinin alındığı ilk saatten itibaren üniversitenin tüm imkanlarını deprem bölgesindeki vatandaşlara yönlendirdiğini belirtti.

Bu süreçte 6 yardım konvoyunun bölgeye gönderildiğini belirten Yılmaz, "Personel ve öğrencilerden oluşan ekipler, özveri ve fedakarlıkla deprem bölgesinde görev aldı. Bu acı gerçekle yaşamak zorunda olduğumuzda daha güvenli binalar inşa etmek, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve toplum olarak dayanışma içerisinde olarak gelecekteki zararları en aza indirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.