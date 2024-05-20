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TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarında 19 Mayıs Kutlaması

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Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan ve birçok davetli katıldı.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Gürcistan'da faaliyet gösteren Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Başkent Tiflis'te TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Lise Kampüsü'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kutlama töreni düzenlendi.

Kutlama programına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, TMV Gürcistan Temsilcisi Ali Sedat Aslan, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, okul yetkilileri, öğrenciler ile velileri ve diğer davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Gürcistan milli marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Orbay, bayramı burada kutlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmasında, 19 Mayıs gününün Türkiye için önemine değinen Orbay, "19 Mayıs tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Bir meşalenin yandığı gündür. 19 Mayıs, Çanakkale'den başlayan, tüm zorluklara ve imansızlıklara rağmen, bir dünya savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Tiflis ve Marneuli kentindeki öğrencileri, Türkçe ve Gürcüce şarkı ve şiirler okuyarak çeşitli dans gösterileri sundu.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Maarif Vakfı Gürcistan Gençlik Türkiye Tiflis Spor Eğitim Güncel Haberler

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